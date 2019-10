Venerdì 25 ottobre alle ore 20, al Cinema Ariston di Oristano, si terrà la presentazione del film Mark’s Diary scritto e diretto da Giovanni Coda, un’opera di impegno civile su difficoltà e necessità di chi vive una ridotta autosufficienza.

La première oristanese, che chiude il lungo tour di presentazioni italiane partito da Cagliari circa un anno fa, vede la città di Oristano sede di alcune preziose location in cui il film è stato girato.

La première è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano in collaborazione con La Pinacoteca “Carlo Contini”, la Biblioteca Comunale ed il Festival cinematografico V-art XXIV ed.

Mark’s Diary, reduce da un ampio successo internazionale che lo ha portato in proiezione dagli Stati Uniti all’Australia, è stato insignito di diversi premi, non ultimo il “Best Experimental Feature” conquistato qualche settimana fa a Cleveland (OH) al Gathering Film Festival. Il premio va ad aggiungersi, tra gli altri, al “Best Director” e al “Best Art Film”, conquistati al New Renaissance Film Festival – Best Independent Feature Rainbow – di Amsterdam.

Il film racconta la storia di Mark e Andrew, sono due uomini disabili dipendenti da altre persone per espletare gran parte delle loro funzioni.

Il loro legame è forte, ma del tutto impossibile da mettere in pratica sul piano fisico, a causa delle forti limitazioni nel movimento che impediscono qualsiasi forma di intimità.

Iniziano così a sognare di essere un’altra coppia e ad affidare la realizzazione dei propri desideri a due personaggi immaginari.

Attraverso la danza, la fotografia, la musica e la poesia inizia un viaggio onirico che conduce alla presa di coscienza dell’urgenza delle istanze legate al diritto per le persone disabili all’amore e alla sessualità.

Il film è ispirato al libro LoveAbility a cura di Maximiliano Ulivieri.