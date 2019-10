L’esercito di Damasco controlla ora circa il 60 per cento della Siria. La provincia di Idlib, dove vivono circa tre milioni di persone tra cui circa la metà sono sfollati, rappresenta l’ultima roccaforte deiin Siria. E’ controllata da Hayat Tahrir al-Sham, alleanza jihadista guidata dall’ex Fronte al-Nusra. Per il presidente siriano “la battaglia di Idlib è fondamentale per risolvere il caos e il terrorismo nelle altre zona della Siria”.