Una turista francese di 50 anni è morta a bordo della nave da crociera Costa Neoriviera attraccata questa mattina al porto di Cagliari.

E’ il secondo decesso in meno di 48 ore avvenuto sui giganti del mare in navigazione nel Mediterraneo con destinazione lo scalo del capoluogo sardo.

La donna si è sentita durante la notte mentre era in cabina con il marito: fatale per lei un infarto. La salma è stata sbarcata e non sono stati disposti ulteriori accertamenti.