Nella serata di ieri, martedì 22 ottobre, nell’ambito dei controlli volti a contrastare il degrado urbano e i reati predatori nel quartiere della Marina, i militari della compagnia Carabinieri di Cagliari congiuntamente ai Carabinieri del Nas hanno effettuato diverse ispezioni in alcuni esercizi commerciali presenti nella zona.

In particolare durante un controllo in un minimarket/macelleria di via Barcellona, gestito da una cittadina originaria del Bangladesh, sono state accertate diverse violazioni: mancanza di titolo autorizzativo per l’apertura, assenza di prescrizioni per le procedure di autocontrollo (haccp) con inadempienza di notifica igienico sanitario all’autorità comunale.

Il locale pertanto è stato sequestrato dai militari con contestuali sanzioni amministrative per l’importo complessivo di euro 10mila euro e i medesimi servizi ispettivi continueranno anche nei prossimi giorni.