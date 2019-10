Vento troppe forte al porto di Cagliari e due navi, entrambe della Tirrenia, si toccano durante una manovra di ormeggio. Nessun ferito e solo qualche graffio alle imbarcazioni. Una delle navi coinvolte, il traghetto Ariadne, dovrebbe partire regolarmente per Palermo. Ma anche la Massimo Mura, nave merci coinvolta nell’incidente, non avrebbe bisogno di riparazioni e sarebbe in grado di riprendere subito il mare. È successo tutto poco prima delle 16.

La nave merci stava entrando in porto, ma il forte vento di scirocco che da questa mattina si è abbattuto su Cagliari, ha reso la manovra molto complicata. Per aiutarla a entrare nello scalo c’è stato bisogno di due rimorchiatori. Ma all’improvviso – spiegano dalla compagnia – un cavo si sarebbe spezzato proprio a causa del forte vento.

La Massimo Mura a quel punto si è avvicinata alla Ariadne, nave passeggeri ormeggiata in banchina, e c’è stato un contatto.