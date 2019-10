Attuare progetti e interventi per il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Villa Devoto dal presidente della Regione, Christian Solinas, assieme ai rappresentanti del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Sardegna (PRAP), dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna (Uiepe) e del Centro giustizia minorile per la Sardegna (Cgm).

“Il programma è finalizzato a realizzare un sistema di servizi integrato tale da favorire l’incremento della sicurezza sociale, del benessere e dello sviluppo delle comunità territoriali sarde nel corso dell’esecuzione di misure e sanzioni penali, mediante gli strumenti dell’inclusione e della giustizia riparativa, in una prospettiva di welfare generativo e di Giustizia di Comunità”, ha sottolineato il presidente Solinas.