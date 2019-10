La Giunta Solinas incrementa di tre milioni di euro i fondi per il servizio di trasporto scolastico organizzato dagli enti locali. Obiettivo dell’amministrazione è arrivare fino al 100% di quanto richiesto dai Comuni interessati. Il 65% dello stanziamento andrà ai Comuni non associati e il 35% (1.050.000) va alle forme associative fra Comuni.

La ripartizione per entrambe le categorie avverrà in questo modo: il 40% in egual misura su tutti gli enti aventi diritto, il 25% in base al tempo di percorrenza, il 35% in base al numero degli iscritti.

A proporre la delibera è stato l’assessore dell’Istruzione Andrea Biancareddu, convinto della necessità di individuare “una più equa misura di proporzionalità, fra gli innegabili costi fissi del servizio e l’esigenza di tener conto del numero di bambini effettivamente trasportati e le distanze che i mezzi devono percorrere per raggiungere le scuole”.