Incidente stradale questa sera all’ingresso di viale Marconi.

Una Chevrolet guidata da un 25enne, nel percorrere il sovrapasso “Is Pontis Paris” in direzione Cagliari, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo scontrandosi con una Nissan Micra condotta da un 80enne di Cagliari.

Quest’ultimo assieme a un passeggero sono stati soccorsi dal 118 e trasportati, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.