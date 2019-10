Il personale della Sanità marittima ha richiesto ‘accertamenti diagnostici’ sulla salma del bambino tedesco di 12 anni, morto mentre si trovava su una nave da crociera in navigazione nel Mediterraneo, la Msc Divina, approdata ieri mattina nel porto di Cagliari.

Il cadavere del piccolo si trova ancora al Policlinico di Monserrato (Cagliari) e al momento non è stato fissato il giorno in cui le verifiche mediche saranno eseguite. Gli accertamenti serviranno a chiarire nel dettaglio di cosa è morto il ragazzino. Non si può escludere che nelle prossime ore i familiari decidano di presentare una denuncia contro ignoti.