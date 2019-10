La Dinamo Banco di Sardegna non riesce nell’impresa. I biancoblu di Pozzecco perdono la prima trasferta stagionale in Champions League, sul campo della Turk Telekom Ankara: i padroni di casa si sono imposti per 64 a 56.

Sassari paga le bassissime percentuali al tiro del primo tempo, ma nella terza frazione si illude grazie alle triple di Pierre, che le consentono di passare in vantaggio.

Il Banco resta davanti sino al primo minuto del terzo quarto, ma poi subisce un parziale di 11-0 e dal 49-51 passa sul 60-51, senza riuscire più a impensierire i turchi.