“Senape non dichiarata nella salsa barbecue della marca Stubb’s. Rischi per la salute per chi soffre di allergia alla senape”.

lo rende noto in un comunicato stampa lo Sportello dei Diritti.

“L’importatore svizzero Ethno & Company AG ha informato il laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) della presenza di senape non dichiarata nelle salse barbecue della marca Stubb’s Original BBQ Sauce e Hickory Bourbon BBQ Sauce”

“Non è possibile – continua il comunicato – escludere rischi per la salute per chi soffre di allergia alla senape. Ethno & Company AG ha immediatamente ritirato i due prodotti dalla vendita e ha avviato un richiamo.

Di seguito, la serie dei prodotti da non consumare:

• Stubb’s Legendary Hickory Bourbon BBQ Sauce; bottiglietta da 18 Oz (510 g) o Numero dell’articolo: 26265 o Tutti i prodotti con termine minimo di conservazione fino al 04/09/2022 o prima

• Stubb’s Legendary Original BBQ Sauce; bottiglietta da 18 Oz (510 g) o Numero dell’articolo: 26260 o Tutti i prodotti con termine minimo di conservazione fino al 20/05/2022 o prima.

Punti vendita: Coop, Coop Pronto; Denner AG, Manor AG.

“I clienti allergici a rischio sono invitati a riportare i prodotti in questione presso il punto vendita più vicino, dove verranno interamente rimborsati. Il prodotto potrebbe infatti scatenare allergie nei consumatori per la presenza accidentale di tracce indesiderate di questo componenti nel mix messo in vendita. Mentre non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono consumare senza problemi il prodotto”.