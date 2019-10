Vento troppe forte al porto di Cagliari e due navi sono entrate in collisione durante una manovra di ormeggio. La notizia è passata quasi sotto silenzio, forse perchè non ha provocato feriti e gravi danni, ma non per questo non merita approfondimento.

Anzi, la domanda da porsi sarebbe, e se una delle due navi fosse stata una gassiera?

In tanti si chiederebbero che c’entra una gassiera con Cagliari? il gas mica lo abbiamo.

Certo che no, ma in un futuro molto vicino, grazie a centro destra e centro sinistra nell’area di Giorgino si costruirà un rigassificatore e la domanda, oggi fantasiosa, diventerebbe una pericolosa realtà.

Il rigassificatore, classificato come “Impianto a rischio di incidente rilevante” porterebbe al passaggio nell’area portuale del Golfo di Cagliari di mega navi gassiere che produrrebbe una grave promiscuità di navi in un’area ridotta.

Infatti il rischio da non sottovalutare è proprio relativo al traffico marittimo nel sistema portuale cagliaritano con particolare riferimento alla concentrazione di navi petroliere, destinazione Saras, navi da crociere e tradizionali navi traghetto passeggeri, oltre a navi commerciali nel Porto Canale a cui si aggiungerebbero le gassiere.

Una promiscuità che costituisce un pericolo gravissimo considerati anche precedenti come quello della Moby Prince che urtò in porto a Livorno la nave Agip Abruzzo provocando una strage senza precedenti.

Christian Solinas, Paolo Truzzu avete una pur minima idea del problema che ci riguarda tutti?

Siamo ancora in tempo per bloccare questo delirante progetto, che ha visto l’opposizione del solo movimento “Sardegna Pulita”, ma pensateci e fate sapere ai sardi cosa intendete fare. Noi nel frattempo siamo in attesa.