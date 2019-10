I poliziotti del gruppo ‘Falchi’ della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato P. S. 65enne, e la compagna D. L., 42enne, entrambi pregiudicati cagliaritani.

Notizie confidenziali e osservazioni hanno convinto gli investigatori che l’appartamento della coppia fosse luogo di spaccio e ieri, dopo aver notato un potenziale cliente entrare nell’appartamento dei due, lo hanno immediatamente bloccato una volta uscito dall’abitazione.

I sospetti erano fondati perché l’uomo aveva appena acquistato circa 0,14 grammi di cocaina.

Con questo riscontro i Falchi, avendo il fondato sospetto che all’interno dell’abitazione vi fosse la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento dei due, riuscendo a scoprire diverso stupefacente ben nascosto in vari angoli della casa, per un totale di circa 20 grammi tra eroina e cocaina, ben suddivisa in varie bustine.

Sono stati rinvenuti inoltre due bilancini di precisione, nonché 290 euro, sicuramente frutto della cospicua vendita.

I due coniugi spacciatori sono stati collocati in regime di arresti domiciliari.