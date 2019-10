I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Cagliari, nell’ambito di un servizio di controllo, hanno riconosciuto un 37enne cagliaritano, pregiudicato, ristretto ai domiciliari, che, fuori dalla sua abitazione, passeggiava per Via Is Mirrionis. Alessio Scano infatti, ben noto alle Forze di Polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, alla vista dei poliziotti ha tentato una breve fuga per cercare di nascondersi dietro la pensilina di una fermata del bus.

L’uomo ha cercato di giustificare il fatto che fosse fuori dalla sua abitazione asserendo di aver avuto un litigio con la propria compagna. Portato in Questura in stato di arresto per evasione, è stato poi condotto presso la propria abitazione in attesa di essere presentato all’udienza per direttissima, prevista per questa mattina.