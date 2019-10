I tecnici dei vigili del fuoco sono all’opera per cercare di capire quali possano essere state le cause del rogo divampato nella notte nel garage seminterrato di un palazzo di tre piani in via Era a Sassari.

Un incendio che ha distrutto due auto e una moto, ha reso inagibile un supermercato e che ha costretto gli abitanti del palazzo a passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi e non si esclude l’origine dolosa dell’incendio. I primi accertamenti hanno consentito agli inquilini di riprendere possesso delle proprie case.

Resta invece impraticabile il supermercato al pian terreno, al cui interno si è propagato il fumo prodotto dalle fiamme: i periti stanno verificando eventuali danni strutturali causati dal calore al solaio che separa l’attività commerciale dall’area di parcheggio sottostante, che è stata teatro dell’incendio.

