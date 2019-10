Lotta all’abusivismo commerciale in centro storico a Cagliari. Dall’inizio dell’estate la polizia municipale, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato numerosi controlli nelle strade del centro per verificare, tra le altre cose, il rispetto delle norme comunali, sulle aree in cui è consentito il commercio ambulante. Nel corso delle verifiche effettuate negli ultimi mesi sono state riscontrate otto violazioni da parte di venditori ambulanti.

Per quattro di loro sono scattate le multe, mentre per gli altri l’iter previsto per le sanzioni è in fase di completamento. In alcuni casi per gli ambulanti potrebbe esserci anche la revoca delle autorizzazioni alla vendita.