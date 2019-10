Aalle prime luci dell’alba i carabinieri sono intervenuti in via Italia, a Pirri, per un furto nel bar-tabacchi “hobby-bar”.

Il titolare ha raccontato ai militari che qualcuno, dopo aver tentato di entrare nel locale forzando la serranda, ha poi optato per manomettere il distributore automatico di alimenti e bevande.

I ladri sono riusciti a rubare denaro e alimenti. Le indagini sono condotte dalla stazione carabinieri di Pirri.