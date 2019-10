Le presenze di immigrati nelle strutture di accoglienza della Sardegna sono diminuite di oltre tremila unità nell’arco di tre anni.

Nel Rapporto Immigrazione 2019 di Idos presentato oggi a Cagliari, e curato per la parte sarda dalla Consigliera di Parità della Regione Maria Tiziana Putzolu, si parla infatti di 4.987 presenze registrate al 31 dicembre 2017, 2.775 al 31 dicembre 2018, per poi raggiungere le 1.632 al 30 giugno 2019.

Un calo dovuto al ridimensionamento degli Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) voluto dal decreto sicurezza. Alla fine del 2018, secondo i dati del ministero dell’Interno, i cittadini non comunitari titolari del permesso di soggiorno in Sardegna erano 27.047, il 49,9% dei quali in possesso di un permesso a tempo indeterminato. Nel corso dell’anno sono stati rilasciati 3.312 nuovi permessi, il 20,5% in meno rispetto al 2017, gran parte dei quali (il 64,3%) per motivi di asilo e umanitari, e solo il 2,0% per lavoro.