Le ricerche di Cristian Farris il 27enne scomparso da Orroli lunedì scorso, sono iniziate subito dopo la denuncia della mamma e si sono intensificate stamattina in seguito al ritrovamento del suo furgone brucato in una stradina di campagna, tra Orroli e di Escalaplano.

Imponente la macchina attivata dalla Prefettura di Nuoro: sul posto i carabinieri di Orroli e della Compagnia di Isili, tre squadre della Protezione civile, due unità cinofile arrivate da Cagliari, oltre a barracelli e volontari. Il mistero della scomparsa del giovane, che ha diversi precedenti penali alle spalle, si infittisce: risulta infatti proprietario del furgone dato alle fiamme, ma non ha la patente. Le forze dell’ordine si interrogano su come e con chi possa essere arrivato in campagna, dove potrebbe aver avuto un appuntamento.

L’ultimo avvistamento di Farris risale a lunedì intorno alle 20, quando è stato visto passeggiare in centro a Orroli. Il giovane si arrangiava con piccoli lavoretti: dal calzolaio all’agricoltore. I carabinieri della Compagnia di Isili, che coordinano le indagini, stanno sentendo tutte le persone che hanno avuto qualche notizia di Cristian prima della scomparsa, da quando anche il suo cellulare si è spento. Nessuna ipotesi viene tralasciata.