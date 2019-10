Lo sciopero proclamato per domani, venerdì 25 ottobre, lascia a terra anche quattro voli di Air Italy. Cancellati i due in partenza da Olbia per Roma, delle 11:50, e per Milano delle 13.

Stop anche ai collegamenti in arrivo dai due hub della Penisola, il Roma-Olbia delle 15 e il Milano-Olbia delle 15:30.

Queste quattro tratte cancellate si aggiungono ai 14 voli cancellati da Alitalia su Cagliari e Alghero e ai due di Ryanair (Cagliari-Parigi e Cagliari-Porto).