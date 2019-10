Il festival francese Hellfest, diventato negli ultimi anni un degli eventi più importanti in tutta Europa, è capace di attirare oltre 150.000 spettatori e di far registrare il sold out in poche ore dalla messa in vendita dei biglietti.

Da ora il festival è uno degli sponsor ufficiali dell’FC Nantes, la squadra, che attualmente è seconda in campionato francese dietro al Paris Saint-Germain.

La prossima edizione dell’Hellfest si terrà dal 19 al 21 giugno 2020 a Clisson, Francia.