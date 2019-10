Per la prima volta il collegamento aereo Olbia-Verona sarà garantito anche d’inverno. Lo annuncia Volotea, la compagnia aerea che gestisce la tratta, riferendo che “saranno 9mila i posti disponibili per volare anche durante l’inverno grazie al collegamento bisettimanale”. Per certi versi, la decisione è il modo per celebrare un traguardo significativo, dato che Volotea in settembre ha tagliato il traguardo del suo primo milione di passeggeri da quando opera all’aeroporto gallurese, ossia dal 2012.

Tra Gallura e Veneto si volerà il giovedì e la domenica. Da Olbia si partirà il giovedì alle 11.45 e la domenica alle 12.15, mentre da Verona si viaggerà il giovedì alle 10 e la domenica alle 10.30. Da gennaio a settembre Volotea a Olbia ha registrato 268mila passeggeri, 36% in più rispetto all’anno scorso, con 2mila voli da e per il “Costa Smeralda” e undici destinazioni: Bari, Bergamo, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona in Italia, Bordeaux, Nantes e Strasburgo in Francia.

“Sono risultati molto soddisfacenti, e il collegamento tra Sardegna e Veneto è stato accolto dai passeggeri con grande entusiasmo – dice Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – Siamo felici di riconfermarlo, per la prima volta anche nei mesi freddi ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un’ulteriore crescita della compagnia a Olbia”.