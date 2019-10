In attesa che si completino le procedure per un affidamento pluriennale, otto associazioni cittadine gestiranno insieme il teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres. Le otto realtà artistiche e culturali, raggruppate in un’associazione temporanea di scopo denominata Olimpia, sono “La camera chiara”, capofila, “Musicando insieme”, “Bsl Studio Danza”, “Cantori della Resurrezione”, “Coro polifonico turritano”, “Dietro le quinte danza”, “Madrigalisti turritani” e “Complesso Musica Antiqua”.

Il raggruppamento ha risposto al bando del Comune, che puntava a favorire la cooperazione e valorizzare il patrimonio culturale locale. “Per il teatro comunale può aprirsi una bella pagina, che vedrà protagoniste alcune delle principali realtà culturali del nostro territorio”, commenta il sindaco Sean Wheeler (M5s). L’affidamento sarà valido fino alla conclusione della procedura a evidenza pubblica per la concessione pluriennale della struttura, che ha una platea di 625 posti a sedere, e diventerà definitivo una volta terminate le verifiche amministrative.

“Qui si ospiterà teatro, danza, musica e cinema – spiega l’assessore del Patrimonio Marcello Zirulia – un’offerta diversificata che contribuirà al rilancio per mano di operatori di Porto Torres”.