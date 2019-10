Al via tra qualche mese a Capoterra i lavori – appena aggiudicati – per completare la messa in sicurezza di oltre ottocento abitanti residenti nelle frazioni di San Girolamo e Frutti d’Oro già interessate da eventi alluvionali di notevole intensità.

L’intervento – spiegano dall’Assessorato dei Lavori pubblici – consiste nella sistemazione idraulica del Rio San Girolamo e del Rio Masone-Ollastu nel tratto immediatamente a monte della Statale 195, per un valore complessivo di 15,6 milioni di euro.

“Oggi abbiamo il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti, anche tecnologici, e le best practice atte a ridurre i rischi derivanti da fenomeni atmosferici avversi e limitare i danni – afferma l’assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia – nella lotta contro il dissesto idrogeologico è fondamentale progettare secondo specifici criteri e investire in opere di qualità”.