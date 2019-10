L’ospedale didattico veterinario universitario di Sassari riapre. La disponibilità di due tecnici amministrativi al trasferimento nella struttura di via Vienna ha permesso di superare l’impasse che da un mese aveva portato all’inattività delle sale operatorie se non per le emergenze: la clinica riaprirà lunedì prossimo, 28 ottobre.

Il Consiglio di dipartimento presieduto da Eraldo Sanna Passino ha dato il via libera unanime in seguito al confronto con il rettore Massimo Carpinelli, che una settimana fa aveva condiviso con i vertici accademici e amministrativi dell’ateneo l’attivazione di un Audit interno per verificare eventuali responsabilità relative alla decisione di sospendere l’attività, ma anche le cause che l’hanno prodotta: un sovraccarico di lavoro prodotto dalla carenza di organico, con i medici costretti ad alternarsi tra attrezzi operatori e pratiche amministrative.