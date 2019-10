Smaltita la delusione per la sconfitta e la fatica del viaggio in Turchia, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna si rituffa nel campionato e cerca nella sfida di domenica in trasferta con la Pallacanestro Cantù i motivi per dimenticare la brutta prova di mercoledì ad Ankara, teatro della seconda giornata di Champions League. Ma brucia ancora la battuta d’arresto contro i padroni di casa del Turk Telekom per 54-46. A presentare il match è l’ex di turno, l’assistant coach Giorgio Gerosa.

“Per me sarà una partita speciale, torno a casa e ritrovo la società che mi ha cresciuto, a Cantù devo molto sia come allenatore che come persona”, esordisce. Tornando al match, “sarà difficile, contro una buonissima squadra, costruita bene nonostante il budget ridotto, giovane, energica, imprevedibile”.

Secondo uno dei due vice di coach Gianmarco Pozzecco, per fermarli bisognerà “giocare con un ritmo alto, ma senza snaturarci, fermando il loro contropiede, controllando i rimbalzi difensivi e provando a correre”. Dopo la sconfitta di Ankara, “l’errore più grosso che possiamo fare è stravolgere il nostro credo e quel che abbiamo costruito – sostiene – bisogna lavorare in palestra in maniera serena, prendiamo quanto di buono fatto nel terzo quarto in Turchia”.