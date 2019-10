Onerepublic annunciano il loro nuovo tour europeo che li vedrà passare anche dall’Italia il prossimo 6 marzo 2020 al Fabrique di Milano.

Questa nuova serie di concerti avrà inizio il 2 marzo da Parigi, per poi fare tappa anche a Colonia, Utrecht e a Londra, dove il tour avrà termine il 10 marzo al Palladium.

Il mese scorso OneRepublic sono saliti sul palco del Global Citizen Festival a Central Park (New York) al fianco di artisti quali Alicia Keys, Queen+ Adam Lambert, Pharrell Williams e H.E.R.

Oltre ad essere il frontman della band, Ryan Tedder ha preso parte a numerosi progetti: è il produttore esecutivo (e co-autore) del nuovo album dei Jonas Brothers e ha firmato le ultime hit di Camila Cabello, P!nk e 5 Seconds of Summer. Inoltre, ha partecipato in qualità di giudice al nuovo talent show americano di successo, “Songland”.

La band è attualmente in radio in Italia con il singolo “WANTED”, scritto da Tedder, che anticipa il loro nuovo album di prossima uscita.

Il brano è già stato certificato Oro e si trova in top30 dell’airplay radiofonico.

Dal debutto nel 2007, con il successo mondiale “Apologize” (Platino), gli ONEREPUBLIC si sono affermati nel panorama musicale internazionale grazie ad una lunga serie di album, singoli e riconoscimenti in tutto il mondo. Tra i loro più grandi successi “Counting Stars” (4 volte disco di Platino e con oltre 800 milioni di Stream su Spotify), “Let’s Hurt Tonight” (2 volte Platino), “Start Again” (Oro) e il più recente “Rescue Me” (Oro in Italia, Top 30 in radio, oltre 152 milioni di stream su Spotify e oltre 54 milioni di views su YouTube).