I Carabinieri della Squadriglia di Pratobello hanno denunciato due persone di 45 e 70 anni di Orgosolo pwer bracconaggio e porto abusivo d’arma da fuoco.

Nelle prime ore del mattino di mercoledì 23 scorso i Carabinieri, impegnati in un controllo notturno mirato al contrasto del bracconaggio, hanno fermato un’auto che si aggirava nelle campagne del paese.

Sentiti gli occupanti, che non sono riusciti a giustificare la loro presenza a quell’ora in campagna, hanno deciso perquisire la macchina trovando una pistola e un cinghiale abbattuto poco prima.

L’arma di proprietà del 70enne era regolarmente denunciata, ma poteva essere solo detenuta presso il domicilio.

I due sono stati quindi denunciati a piede libero per attività venatoria non consentita, in concorso, e il proprietario dell’arma dovrà rispondere anche del porto abusivo della stessa.

La pistola usata per uccidere il capo di selvaggina è stata sequestrata e l’animale, dopo il controllo eseguito dal veterinario dell’Asl, è stato affidato al personale del locale Comune per il successivo smaltimento.