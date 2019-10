E’ in corso a Orroli un vertice nella caserma dei Carabinieri tra gli uomini dell’Arma, Vigili del Fuoco, Protezione civile e Corpo Forestale per le ricerche di Cristian Farris, il 27enne calzolaio orrolese scomparso lunedì scorso. Il dispositivo di ricerca è imponente ed è assistito anche da un cane addestrato alla ricerca di persone scomparse.

Il furgone del ragazzo, che non ha la patente, è stato trovato bruciato due giorni fa nelle campagne del paese, fatto che ha contribuito ad accrescere il mistero sulla sua scomparsa, ma la donna non crede che Cristian si trovasse nelle vicinanze dell’auto incendiata.

La madre ha lanciato un appello su facebook chiedendo a chiunque avesse notizie di comunicarle alle forze dell’ordine. Ieri è stata diffusa la notizia di un suo avvistamento a Cagliari, subito smentita. Le ricerche proseguono in base protocollo del Piano della Prefettura di Nuoro, come previsto in questi casi.