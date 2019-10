Incidente stradale questa notte in città.

Un 32enne di Cagliari alla guida della sua Fiat 600 arrivando da via La Vega in viale San Vincenzo, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una moto condotta da un 54enne di Selargius che transitava in viale San Vincenzo diretto verso Piazza d’Armi.

Il conducente del motociclo è stato soccorso e trasportato da un’ambulanza del 118 al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.