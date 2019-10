Dopo la denuncia per maltrattamenti e stalking e l’apertura dell’indagine, la Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per il calciatore del Cagliari Daniele Ragatzu, 28 anni, per tre anni in prestito all’Olbia e oggi tornato tra i rossoblu. Lo riporta La Nuova Sardegna.

La vicenda risale al periodo tra l’ottobre 2016 e l’ottobre 2017: l’ex fidanzata dell’attaccante ha denunciato maltrattamenti iniziati come scenate di gelosia e finite, secondo l’accusa, tra insulti e botte, che sarebbero proseguite anche quando la giovane è rimasta incinta.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, la pm Ilaria Corbelli contesta anche al calciatore di avere perseguitato l’ex convivente anche quando questa era tornata a vivere a casa della famiglia: da qui l’accusa di stalking. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di processo avanzata dalla procura gallurese.