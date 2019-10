A Gesico un’incendio ha semi distrutto un magazzino comunale adibito a deposito per attrezzature e mezzi agricoli.

I vigili del fuoco del distaccamento di Mandas sono intervenuti intorno alle 21:15 circa ed hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto attrezzature e mezzi agricoli, mettendo in sicurezza anche alcune bombole di GPL e taniche di gasolio all’interno della struttura.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento e gli operatori del 115 sono stati supportati dai carabinieri per ulteriori accertamenti