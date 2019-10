Grave episodio di violenza ai danni di un anziano, ieri sera all’imbrunire a Piscinas, piccolo comune della provincia del Sud Sardegna.

Erano passate da poco le 18.30 quando due malviventi, approfittando della momentanea assenza del proprietario, si sono introdotti nell’abitazione di un pensionato, da poco vedovo, che abita da solo alla periferia del paese.

Al rientro il pensionato ha sorpreso i due sconosciuti in casa ed è nata una colluttazione, i malviventi dopo aver afferrato un piede di porco hanno aggredito selvaggiamente il pensionato colpendo più volte sulla testa e all’addome.

L’uomo soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale. Mentre sul posto i Carabinieri della Stazione di Giba e della Compagnia di Carbonia hanno avviato immediate indagini per risalire all’identità degli aggressori.

Icarabinieri stanno indagano su giovani di corporatura snella, non molto altei che hanno agito col volto coperto.