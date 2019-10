In corso le elezioni regionali in Umbria: si vota per scegliere il nuovo governatore.

Confermata la tendenza all’aumento della partecipazione al voto per le regionali in Umbria secondo i dati parziali del ministero dell’Interno. Alle 19, con 56 comuni su 92 di disponibili l’affluenza è del 52,47% rispetto alla precedente del 40,25.

I seggi sono stati aperti alle 7 e si potrà votare fino alle 23: 703.595 gli elettori chiamati nei 1.005 seggi. Subito dopo la chiudura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede.