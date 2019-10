Lo spoglio non ancora concluso, è ormai certa la vittoria del peronista Alberto Fernandez alle elezioni argentine. Il suo consenso è ormai oltre il 47 per cento e il presidente uscente argentino Maurizio Macri si è felicitato con lui per la vittoria e “la grande elezione fatta”.

Nel quartier generale del suo movimento Cambiemos a Buenos Aires, Macri ha annunciato di aver invitato a pranzo Fernandez alla Casa Rosada per concordare “una transizione ordinata per il benessere di tutti gli argentini”. Folla in strada celebra il ritorno dei peronisti al potere.