Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che, in occasione delle commemorazioni dei defunti, per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, i Cimiteri comunali di Carbonia e di Cortoghiana osserveranno orari straordinari di apertura al pubblico.

“Da martedì 29 Ottobre a lunedì 4 Novembre sarà possibile recarsi nei Cimiteri comunali per salutare ed omaggiare i propri cari in orario continuato dalle 7.30 alle 17.30”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

“Per consentire una maggiore velocità e comodità negli spostamenti all’interno delle varie zone del Cimitero comunale di Carbonia è inoltre attivo tutti i giorni un servizio navetta dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Un servizio aggiuntivo in grado di soddisfare le numerose richieste giunte da persone anziane o disabili”, ha affermato l’assessore ai Servizi di pubblica Utilità Gian Luca Lai.

Dal 30 Ottobre fino a al 2 Novembre, dalle ore 8 alle 19, in via Del Cimitero verrà istituito il senso unico di circolazione dei veicoli, nella direzione di marcia da via Medadeddu verso via Lampis. Inoltre, nel lato sinistro della via, nel tratto di strada presente di fronte al piazzale centrale, vigerà il divieto di sosta.