Incidente mortale a Sassari.

Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti per un incidente stradale in località Rudas. Sul posto è stata inviata la 10A del distaccamento di Alghero. A perdere la vita un uomo di 40anni residente a Uri, oltre a un ferito grave trasportato d’urgenza in ospedale.

Arrivati sul luogo del sinistro, la squadra di pronto intervento ha messo in sicurezza lo scenario e ha liberato le persone dalle lamiere con l’ausilio delle cesoie per poi consegnarle al personale sanitario presente sul posto.

La strada statale 127 bis ‘Settentrionale Sarda’ all’altezza del km 24 è temporaneamente chiusa al traffico.

Forze dell’ordine presenti per la sicurezza delle operazioni di soccorso e rilievi di competenza.