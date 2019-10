La settimana annuncia qualche momento di tensione per i segni di terra e il malumore si rifletterà nei rapporti con il partner e con la famiglia. Da giovedì però le cose andranno meglio. Per i single potranno esserci incontri molto interessanti, mentre sul lavoro potrebbero esserci piccoli problemi ma facilmente risolvibili. Fase di recupero in amore per i segni d’aria, chi ha avuto una crisi potrà riportare armonia nella relazione che negli ultimi tempi sembrava quasi al capolinea. I single avranno voglia di buttarsi in una nuova storia ma dovranno riflettere. In ambito professionale non mancheranno delle prove e anche nuovi progetti da iniziare. Settimana tranquilla per i segni di fuoco, chi ha una storia d’amore da tempo potrà fare progetti per il futuro con il partner. I single potranno vivere momenti emozionanti. Sorprese in arrivo nella sfera professionale per tutti i nati del segno. Periodo particolare per i segni d’acqua, che dovranno difendersi dagli attacchi dei più forti. Le delusioni potrebbero giungere senza preavvisi, fatevi forza e andate avanti. I single potrebbero trovare l’amore. Sul fronte professionale bisognerà rimettersi in gioco. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: inizio settimana positivo per l’amore, ci saranno momenti di intensa passione e di infinite tenerezze, che faranno rifiorire anche i rapporti datati. Tuttavia, durante la seconda parte della settimana qualcosa cambierà e i rapporti potranno incrinarsi. Sta a voi mettervi in gioco per riportare l’armonia. Il consiglio è di agire senza sotterfugi e alla luce del sole. I single saranno invece molto impegnati e daranno poca importanza agli incontri.

Lavoro: per tutta la settimana ci saranno grandi impegni da mantenere e alcune questioni lavorative devono essere risolte con una certa urgenza. Vi aspettano nuove nomine e riconoscimenti, per qualcuno ci saranno anche cambi di ruolo. Chi lavora a contatto con il pubblico avrà grandi soddisfazioni e potrà migliorare anche la propria posizione economica.

Toro

Amore: i primi giorni della settimana la Luna sarà in opposizione e la negatività si rifletterà inevitabilmente nei rapporti con il partner e con la famiglia. Le cose andranno meglio da giovedì in poi, quando l’amore e la passione riprenderanno vigore e niente e nulla potrà fermarvi. Per i single questa settimana potranno esserci incontri molto interessanti.

Lavoro: questa settimana le stelle annunciano qualche piccolo problema a livello lavorativo, ma non siete affatto impauriti o preoccupati. Siete decisi a perseguire il percorso iniziato e avete solo un obiettivo da raggiungere, quello che vi sta più a cuore, la solidità economica.

Gemelli

Amore: se siete alla ricerca di un nuovo amore questa settimana dovrete evitare di stare chiusi in casa. Tuttavia, anche se la voglia d’amare è tanta, potreste non essere sicuri di voi stessi. Infatti, molto spesso nelle relazioni tendete a stancarvi in fretta e causare litigi nella coppia per il vostro comportamento. I single saranno curiosi di intraprendere nuove frequentazioni.

Lavoro: in ambito lavorativo dovrete essere molto prudenti perché si preannunciano delle giornate stressanti. Sarà bene fare affidamento a qualcuno che possa aiutarvi a portare avanti i vostri progetti, che però sia all’altezza delle vostre aspettative. Riponete quindi la vostra fiducia in persone che lo meritano.

Cancro

Amore: settimana frenetica e piena di imprevisti. Non vi piace attendere, anzi tendete a perdere in fretta la pazienza quando siete a contatto con persone insicure e indecise. Se avete un legame cercate però di non tirare troppo la corda, dall’altra parte qualcuno potrebbe stancarsi. Per i single si preannuncia una settimana tranquilla.

Lavoro: questa settimana se dovete dare una risposta a livello lavorativo, la migliore cosa è aspettare ancora un po’ per riflettere bene sulla strada che volete seguire. Anche se non amate molto i consigli, qualche volta è bene ascoltarli, non sempre agire d’impulso è un bene. State attenti quindi e non siate frettolosi.

Leone

Amore: in ambito sentimentale sarà una settimana piuttosto serena. Chi ha una storia d’amore che dura da molto potrà progettare di fare qualcosa di bello insieme al partner. Sono favorite anche le relazioni meno impegnative, in particolare per i single che vorranno vivere solo momenti emozionanti, ma senza impegnarsi sentimentalmente.

Lavoro: a livello professionale potrebbe arrivare qualche novità improvvisa, che non vi aspettavate. Ci sarà senza dubbio anche qualche giornata più faticosa delle altre, ma dovrete cercare di affrontare il tutto nel migliore dei modi. E’ l’unica soluzione per non arrendervi e proseguire sulla strada intrapresa. Datevi una tregua nel weekend.

Vergine

Amore: le relazioni nate da poco potrebbero avere qualche problema nel corso di questa settimana. Chi ha una relazione solida potrà invece rafforzare il proprio amore e fare nuovi progetti. Sono in arrivo tante belle novità per tutti i nati del segno, anche per coloro che sono alla ricerca di una nuova storia d’amore.

Lavoro: a livello professionale potreste non sentirvi del tutto sicuri e dunque dovrete evitare di prendere decisioni importanti, almeno fino alla metà della settimana. Poi qualcosa volgerà al meglio e il vento comincerà a girare, fino a culminare con buone notizie che potranno giungere nella giornata di sabato.

Bilancia

Amore: a livello sentimentale siete in una fase di recupero. Chi ha avuto una crisi potrà riprendere il controllo di una relazione che negli ultimi tempi sembra non essere andata per il meglio. Dovrete evitare di darla vinta sempre al partner, cercate comunque di far valere le vostre ragioni. Chi è single e sta per gettarsi in una frequentazione incerta farebbe meglio a lasciar perdere.

Lavoro: alcuni Bilancia potrebbero presto affrontare una prova in ambito professionale. Le intuizioni non mancheranno di certo in questo periodo e potreste dare il via ad iniziative vincenti. Ovviamente sarà bene valutare i pro e i contro delle vostre idee, magari chiedendo consiglio a qualcuno di cui vi fidate ciecamente.

Scorpione

Amore: ci saranno ottime novità in questo periodo in amore per molti nati del segno. Alcuni single riusciranno a trovare l’amore e ad intraprendere una relazione seria. Le coppie dovranno invece trovare un equilibrio, soprattutto quelle storiche. Le relazioni nuove devono invece ancora dare prova della loro intensità.

Lavoro: in questa settimana non mancheranno le occasione lavorative. Bisognerà anche fare attenzione a qualche piccola instabilità di salute, che potrebbe impedire di seguire con costanza alcuni progetti. Anche se il periodo non è florido come quello sentimentale tuttavia riuscirete a trarre profitto anche dalle scarse occasioni.

Sagittario

Amore: in questa settimana potrebbero arrivare importanti cambiamenti nella vita di molti Sagittario grazie alla presenza di Giove. A livello familiare arriveranno delle buone notizie che potrebbero spingervi a mettervi in gioco. Se avete un partner curate i rapporti e non lasciatevi influenzare dagli altri. I single faranno incontri fortunati.

Lavoro: sul lavoro non sarete pianamente soddisfatti, motivo per cui potreste decidere di prendere dei provvedimenti per cambiare. Lunedì e martedì saranno le giornate più stressanti per via dei troppi impegni cui dovete adempiere. Sarete comunque pronti a fare qualche sacrificio per portarli tutti a compimento.

Capricorno

Amore: la situazione sentimentale non sarà del tutto stabile questa settimana. Se avete qualche problema in amore non prendete decisioni affrettate. Anzi, non siate troppo duri con voi stessi e ascoltate il vostro cuore invece di agire seguendo sempre ciò che vi dice la ragione. Situazione incerta anche per i single che avranno qualche delusione.

Lavoro: in ambito professionale potrebbe essere un periodo abbastanza agitato perché vi sentirete sotto pressione. Potreste infatti ritrovarvi a dover dimostrare giorno per giorno quanto valete e questo non vi piace. Cercate comunque di avere pazienza, questo periodo non durerà molto.

Acquario

Amore: Giove a vostro favore questa settimana vi aiuterà a chiarire le vostre perplessità. Una relazione nata da poco potrebbe evolversi in una storia d’amore molto importante. Sarà una vera sorpresa anche per chi aveva azzardato qualche pettegolezzo su di voi. I single conosceranno persone molto intriganti con le quali condividere bei momenti.

Lavoro: questa settimana non mancherà qualche bella notizia in ambito professionale, soprattutto se avete iniziato dei progetti nei mesi passati. Ci saranno i risultati di tutto ciò in cui vi siete impegnati a fondo e avrete davvero delle belle sorprese.

Pesci

Amore: in ambito sentimentale il vostro carattere troppo emotivo potrebbe causarvi dei problemi. Tenete duro e siate forti per non soccombere alle delusioni. Qualcuno potrebbe scoprire cose inattese sulla persona amata. Invece, per i single potrebbero aprirsi le porte dell’amore.

Lavoro: in ambito professionale è il momento adatto per inviare curriculum e candidarvi. Cercate di mantenere la calma se però non tutto andrà come sperate, ricordate che bisogna puntare sulle qualità per giocare le partite e vincerle. Dunque, scopritele e mettetevi in gioco.