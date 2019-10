I Baschi verdi e i Cinofili della 2^ Compagnia Cagliari, dopo alcune attività di appostamento e l’individuazione di movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di un residente di Uta, hanno deciso di intervenire e sottoporlo ad accurato controllo.

Nel corso della perquisizione, effettuata non solo presso il suo domicilio, ma anche presso altri due immobili dei quali il soggetto aveva la disponibilità, sono stati rinvenute 21 stecche e 3 pacchetti di sigarette Marlboro ucraine di contrabbando.

Le attività di ricerca hanno altresì consentito di rinvenire, abilmente conservati in involucri, alcuni dei quali nascosti in intercapedini dei muri e dei terrazzi, 121,49 grammi di cocaina, 1,1 grammi di eroina, 21 panetti di hashish per un totale di 1.901,34 grammi, 3 bilancini di precisione, 1 pistola browning modificata, 1 pistola calibro 38, 53 cartucce calibro 6.35, 1 cartuccia calibro 7.65, 8 cartucce calibro 38 speciali, nonché denaro contante per un totale di 77.300 euro, frutto tanto dell’attività illecita di contrabbando di tabacchi lavorati che di spaccio di sostanze stupefacenti..

Le armi, ad un’analisi immediata, sebbene non nuove sono risultate ben custodite e idonee al fuoco.

Il soggetto è stato pertanto arrestato per i reati di contrabbando, detenzione ai fini di spaccio, possesso di armi clandestine e ricettazione e condotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.