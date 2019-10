Notiziario di Cagliari-Bologna: CAGLIARI: RIENTRANO CACCIATORE E LYKOGIANNIS Dopo la trasferta di Torino, i rossoblù di Maran si sono ritrovati oggi ad Asseminello per preparare la gara di mercoledì alla Sardegna Arena con il Bologna. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi è stato maggiormente impiegato contro i granata ha svolto un allenamento defaticante tra campo e palestra, mentre gli altri hanno iniziato la seduta con la fase di attivazione, seguita da circuito di agilità e rapidità con palla. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto. Si sono allenati regolarmente anche Cacciatore, Lykogiannis e Ragatzu, assenti ieri a Torino

BOLOGNA: ORSOLINI, SVANBERG E SANTANDER SCALPITANO Dijks, Destro e Medel hanno iniziato gli allenamenti differenziati: per loro, però, niente Cagliari. Più probabile che Medel e Dijks possano tornare a disposizione nel turno successivo con l’Inter. Tempi più lunghi, invece per Destro e Tomiyasu: il loro rientro è programmato durante la prossima sosta. Oggi, intanto, il Bologna ha sostenuto una seduta di allenamento defaticante, dopo la vittoria sulla Sampdoria: domani è prevista la rifinitura in vista della gara di mercoledì in casa del Cagliari, con Santander, Svanberg e Orsolini che sperano di ritrovare la maglia da titolare nell’ottica del turn-over.