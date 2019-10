Meno aree edificabili. E progetto migliorato. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, risponde alla conferenza stampa dei consiglieri di opposizione che, sulla variante per il nuovo stadio, avevano parlato di raddoppio del cemento e di tempi più lunghi. “Da un lato, con l’amministrazione precedente, abbiamo uno stadio, un’area commerciale e un parcheggio – questa la replica di Truzzu con un post su Facebook – dall’altro, con la nostra amministrazione, abbiamo uno stadio, un’area commerciale, una piazza, una galleria verde, la sistemazione del lungo canale in veste turistico-ricreativa con la possibilità di avere chioschi, ristoranti e mini strutture ricettive”.

Il sindaco parla di riconnessione. “Nuovi servizi pubblici per il quartiere Sant’Elia e la fine del suo isolamento – spiega – con la trasformazione di viale Ferrara in un viale alberato accessibile e attraversabile. Insomma, una riqualificazione urbanistica vera e propria”. Truzzu si sofferma sulle volumetrie. “Rispetto alle scelte dell’amministrazione precedente, diminuiscono le aree edificabili ed aumentano le aree a parcheggio e a verde. Adesso è tutto nelle mani della commissione Urbanistica, che sono certo saprà fare un lavoro di qualità e magari migliorare ulteriormente questo progetto”.

E chiude così: “Oggi come in futuro, rispetto alla polemica pretestuosa, alla politica di piccolo cabotaggio, alla contrapposizione ideologica fine a se stessa, io scelgo e sceglierò sempre il bello e il giusto per la nostra città”.