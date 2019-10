Ad Arzachena il servizio di trasporto scolastico sarà gratuito. Dal prossimo anno i bambini che frequentano le scuole del Comune gallurese potranno usufruire liberamente degli scuolabus senza che le loro famiglie debbano contribuire al costo a carico dell’amministrazione. L’ha deciso la giunta guidata dal sindaco Roberto Ragnedda, tra le prime a cogliere l’opportunità data agli enti locali dalla “Salva scuolabus”, la legge regionale approvata un mese fa.

“Si fa un passo avanti verso le famiglie e si agevola la frequenza della scuola dell’obbligo in un territorio come il nostro, molto esteso e con una distribuzione demografica notevole anche nell’agro e in numerosi borghi e frazioni”, spiega Ragnedda. Al di là del risparmio di 17mila euro per le famiglie, “il vero obiettivo dell’iniziativa è di trasmettere un messaggio positivo, di ribadire che il Comune è accanto agli arzachenesi e li sostiene concretamente nel quotidiano, anche con piccoli interventi come questo”.

Attualmente il costo varia da un minimo di un euro al mese per il primo figlio in caso di famiglie residenti a un massimo di 15 euro per i non residenti, a seconda delle fasce di reddito Isee. Ogni anno il Comune spende 500mila euro per 14 automezzi che servono 610 studenti e coprono milleduecento chilometri al giorno in un territorio di 220 chilometri quadrati.