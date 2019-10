“Subito in Giunta per concludere l’istruttoria amministrativa per la ripresa produttiva dello stabilimento Eurallumina di Portovesme”. Lo ha annunciato l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis incontrando i lavoratori da oggi in presidio permanente sotto la sede dell’assessorato. “Avendo ricevuto la valutazione di impatto sanitario dall’assessorato competente – ha spiegato – proseguiremo immediatamente l’iter per arrivare in Giunta e completare positivamente il percorso, consentendo al Sulcis Iglesiente di avere una nuova realtà imprenditoriale e nuovi posti di lavoro”.

Il responsabile della Sanità Mario Nieddu ha ricordato che la Giunta sta “ponendo rimedio ai gravi ritardi accumulati dall’Esecutivo precedente su questa vertenza, ora in tempi relativamente brevi rispetto alla complessità del tema trattato, siamo approdati al documento che consentirà di procedere alle valutazioni necessarie da parte dell’assessorato dell’Ambiente. La Giunta ha preso un impegno preciso coi lavoratori e oggi diamo un segnale importante in questo senso”. “Per la Giunta, in testa il presidente Solinas, si tratta di una priorità – hanno chiarito Lampis e Nieddu – ed è necessario dare una celere risposta a una vertenza che ha importanti risvolti sociali, prima ancora che economici”.

“Oggi è stato fatto un importante passo in avanti – commenta il consigliere regionale della Lega Michele Ennas, eletto nel Sulcis-Iglesiente – grazie al lavoro dell’assessorato della Sanità si è chiusa una parte importante dell’iter per far ripartire la produzione dello stabilimento a cui è collegato il destino di 1.400 lavoratori”. In ogni caso, avverte, “continuerò a seguire personalmente gli sviluppi di una vicenda su cui anche il Consiglio regionale è sensibile: il rischio concreto è che il board Rusal decida di destinare gli investimenti previsti in Sardegna verso altri siti produttivi e questo il territorio del Sulcis-Iglesiente e la Sardegna non se lo possono permettere”.

“Ciò che è accaduto oggi è un fatto epocale: sul progetto di ripresa produttiva di Eurallumina c’è il parere positivo sulla valutazione di impatto sanitario”. Così il portavoce della Rsu, Antonello Pirotto, dopo la svolta annunciata dalla Giunta nell’incontro con i lavoratori. Ma gli operai manterranno comunque il presidio permanente davanti all’assessorato dell’Ambiente in attesa del via libera sull’impatto ambientale. “Abbiamo i giorni contati e per questo resteremo ogni giorno qui, sino alla chiusura dell’iter con la delibera di Giunta”, chiarisce Pirotto.