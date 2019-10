Incidente stradale con feriti sulla Statale 129 nelle prime ore della mattina nei pressi di Silanus.

Una studentessa di 22 anni, mentre percorreva la Statale all’altezza del km. 82+500 a bordo della sua Fiat Punto ha perso improvvisamente il controllo della macchina, per cause in corso di accertamento, uscendo fuori dalla sede stradale.

La ragazza è stata soccorsa da personale del 118 e trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti del caso.

E’ grave, ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macomer per regolare la circolazione stradale sull’arteria Nuoro-Macomer e per i rilievi del caso. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Macomer per la messa in sicurezza della strada.