Martedì 29 Ottobre alle ore 19.30, in via Cervi 7a a Cagliari, si terrà una conferenza a tema sportivo: l’enorme successo del pugilato in Sardegna che ha dato alla luce decine di campioni nazionali e internazionali, raccontato dal giornalista e speaker pugilistico Daniele Piras e dall’ex campione e attualmente capo allenatore della prestigiosa Accademia Pugilistica “Franco Loi” di Quartu.

Introduce Luca Sardara, responsabile sardo del “Circuito”, il circolo combattenti di CasaPound Italia.