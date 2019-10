Giovedì 7 novembre 2019 è previsto alla Sacra Birra di Sant’Ambrogio di Torino, locale storico di hard rock, il concerto dei Siska band rock originaria di Vicenza e Padova. I Siska hanno fatto uscire il loro album “Romantic Dark & Violent” disponibile in tutto il mondo in vinile, cds e su tutte le piattaforme digitali più importanti per Big Tuna Records, con partner quali Sony Music.

Sono stati scelti per aprire a concerti e tour con i Whitesnake di David Coverdale all’Arena di Bucarest davanti a più di 8,000 spettatori, Skid Row, Tim Ripper Owens cantante dei Judas Priest sui palchi d’Europa e Sud America. Sono stati scelti per aprire a concerti e tour con i Whitesnake di David Coverdale all’Arena di Bucarest davanti a più di 8,000 spettatori, Skid Row, Tim Ripper Owens cantante dei Judas Priest sui palchi d’Europa e Sud America.

Presenti come band spalla a Festival di realtà rinomate del panorama Heavy Metal, hanno condiviso il palco con Sonata Artica, Children Of Bodom, Epica, Soulfly nonché Dream Theater al Metaldays Festival in Slovenia.

Un evento imperdibile nella città piemontese, un “cult”, essendo il primo show della band Veneta a Torino.