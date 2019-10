È finita ieri sera con l’arresto, dopo una lunga fuga, la serie di furti compiuta da un giovane di 21 anni che, nell’ultimo periodo, aveva rubato profumi da un centro commerciale cittadino per un valore di 2500 euro.

Due agenti della Polizia locale, chiamati dai dipendenti del negozio, hanno inseguito il 21enne, con precedenti per furti e rapina, fino a bloccarlo e condurlo al Comando in via Carlo Felice.

Il ragazzo aveva preso di mira per giorni un centro commerciale in viale Italia: non appena entrato nel negozio, raggiungeva il reparto con le vetrinette che espongono i profumi, fingendosi interessato all’acquisto di un prodotto costoso.

Si assicurava che i dipendenti non fossero presenti, poi prelevava il profumo, strappava il cellofan e la parte della confezione a cui è incollato il dispositivo anti-taccheggio, per passare attraverso i dispositivi di controllo.

A questo punto il ragazzo infilava il profumo nelle tasche dei pantaloni e si allontanava senza mostrare nervosismo per non insospettire i dipendenti.

La presenza così assidua del giovane ha attirato l’attenzione del personale della sicurezza.

Ieri i movimenti del giovane sono stati seguiti attraverso il sistema di videosorveglianza interna dell’esercizio commerciale. Così, dopo l’ennesimo furto, è stato seguito da un addetto alla sicurezza, mentre veniva allertata la centrale operativa della Polizia locale che ha fatto convergere immediatamente una pattuglia di motociclisti.

Gli agenti hanno inseguito il ventunenne, che ha cercato in ogni modo di far perdere le sue tracce, ed è stato infine fermato in corso Margherita di Savoia da un motociclista e da due agenti in borghese arrivati in supporto ai colleghi.