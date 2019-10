I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno denunciato due persone di Sinnai per truffa aggravata: la coppia, 34 e 30 anni, era riuscita a far cadere nella truffa un ristoratore.

I fatti sono accaduti alla fine dello scorso luglio, quando a San Sperate, in un ristorante di via Monastir, i due truffatori si sono presentati proponendo al titolare di organizzare un pranzo per una associazione di caccia: l’incontro si sarebbe svolto presso la struttura ricettiva e, per rendere ancora più verosimile l’inganno, hanno ipotizzato la possibilità di allacciare una collaborazione tra il ristorante, in qualità di sponsor, e l’associazione venatoria.

Per accedere al beneficio però, al ristoratore è stato chiesto di depositare una somma di denaro sufficiente a coprire le spese di acquisto di un “kit di abbigliamento” che riportasse l’insegna del locale come sponsorizzatore.

Il titolare del ristorante, convinto di ricevere pubblicità, ha consegnato ai due un assegno.

Poco convinto della documentazione ricevuta a fronte della somma corrisposta però, il commerciante ha sporto querela ai carabinieri di San Sperate.

I militari, avendo compreso immediatamente il modus operandi truffaldino, hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire al 34enne, già noto alle Forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia specifici ed al 30enne, incensurato.

Grazie all’intervento dei carabinieri, l’assegno non è stato riscosso: sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere se nella zona si siano verificati analoghi episodi, non denunciati, commessi con le medesime modalità.