“Bisogna fare subito i conti perché occorre un aumento di almeno il trenta per cento per arrivare a 0,90 centesimi di acconto”.

Lo ha detto Gianuario Falchi riferendo ai pastori gli esiti dell’incontro con la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. “La vertenza è partita da noi che abbiamo versato il latte sulle strade – ha ricordato Falchi – ora chiediamo che sia data continuità al tavolo ministeriale perché i ministri cambiano, ma il ministero no. La ministra ci ha assicurato che convocherà i tavoli entro novembre”. Ha parlato anche Nenneddu Sanna, storico portavoce della protesta.

“Il presidente del Banco di Sardegna ha spiegato che non ci sono eccedenze di produzione, quando per tanto tempo ci hanno parlato di esuberi”, ha detto con tono polemico. Su questo è intervenuta l’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia. “Stiamo facendo un monitoraggio, può darsi che prima ci fossero eccedenze e magari ora la situazione è cambiata – ha precisato incontrando i pastori per circa un quarto d’ora – Ma ripeto: controlleremo. È una vertenza senza colore che tutti vogliamo risolvere – ha chiarito – noi ce ne siamo occupati subito, poi è capitata la crisi di governo e i tempi si sono allungati”. Pressing sulla ministra. “Abbiamo chiesto all’unanimità il decreto sul monitoraggio del latte perchè può essere un deterrente per le eccedenze – ha spiegato la titolare dell’Agricoltura – La nostra linea è quella di non puntare solo sul Pecorino romano ma anche su prodotti di nicchia come il Fiore sardo e il Pecorino sardo”.