Investito un pedone in via Fosse Ardeatine, a Pirri.

Una Punto, condotta da un 86enne di Cagliari ha urtato, per cause ancora da accertare, un pedone di 78 anni. L’uomo, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato all’ospedale Brotzu inizialmente in codice giallo.

Successivamente i vigili sono venuti a conoscenza dell’aggravarsi delle condizioni e del ricovero in prognosi riservata.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.